



Бен-Гвир: решение закрыть Храмовую Гору - большая ошибка

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу закрыть Храмовую Гору до конца Рамадана.



"Решение премьер-министра закрыть Храмовую гору для евреев из-за волны террора — это серьезная ошибка, которая не принесет мира, а может лишь обострить ситуацию", - считает министр.



По словам Бен-Гвира, закрытие Храмовой Горы может привести к росту подстрекательств.



Напомним, Нетаниягу распорядился закрыть Храмовую Гору для евреев и туристов-немусульман до 21 апреля.



