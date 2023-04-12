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Бен-Гвир: решение закрыть Храмовую Гору - большая ошибка
12.04.2023 20:27 Алина Груднева

Бен-Гвир: решение закрыть Храмовую Гору - большая ошибка

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу закрыть Храмовую Гору до конца Рамадана.

"Решение премьер-министра закрыть Храмовую гору для евреев из-за волны террора — это серьезная ошибка, которая не принесет мира, а может лишь обострить ситуацию", - считает министр.

По словам Бен-Гвира, закрытие Храмовой Горы может привести к росту подстрекательств.

Напомним, Нетаниягу распорядился закрыть Храмовую Гору для евреев и туристов-немусульман до 21 апреля.

 

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