



Бен-Гвир распорядился выдавать разрешение на оружие демобилизованным солдатам



После резкого роста выдачи лицензий на оружие в последние месяцы и непосредственно после 12 000 новых лицензий, выданных по указанию министра Итамара Бен-Гвира, сегодня (в воскресенье) Министерство национальной безопасности утвердило еще один шаг, который может привести к дальнейшему увеличению числа владельцев лицензий на оружие в Израиле.



Согласно новым указаниям Бен Габира, дополнительные группы граждан смогут воспользоваться сокращенной процедурой выдачи лицензий на оружие, что избавит их от длительного ожидания. Речь идет об освобождении от личного собеседования в бюро огнестрельного оружия для уволенных в запас военнослужащих (до 5 лет с даты увольнения), полицейских, пожарных и служащих резервистов. Этим группам при подаче заявления будет "достаточно" представить декларацию о состоянии здоровья и разрешение от полиции Израиля.



По словам министра национальной безопасности Бен Гвира: "Мы снова и снова видим, что во многих террористических инцидентах большую роль играет личное оружие граждан. Мы сделаем все возможное, чтобы ослабить этот затор и позволить каждому, кто пройдет проверку, получить разрешение на оружие".

