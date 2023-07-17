



Бен-Гвир раскритиковал Смотрича: С ПА разговаривать нельзя

Сегодня,17 июля, министр Итамар Бен-Гвир сделал выговор министру Бецалелю Смотричу на заседании кабинета министров и обвинил его в поддержке переговоров с Палестинской автономией.



Бен-Гвир сослался на тот факт, что, хотя он голосовал против предложенной резолюции по предотвращению краха Палестинской администрации в кабинете по политическим вопросам и вопросам безопасности, министр финансов воздержался при голосовании по этому вопросу.



"Очень важно, чтобы мы действовали против захвата территорий Палестинской автономией, но не менее важно, чтобы мы не говорили в два голоса. Нельзя говорить о принуждении и, с другой стороны, вести переговоры с Палестинской автономией, чтобы она не развалилась. Я категорически против переговоров с ними", - заявил министр национальной безопасности.



Бен-Гвир добавил, что те, кто ведет переговоры с ПА, также должны устанавливать для них ограничения. "Захват территорий в Иудее и Самарии — это красная линия, — сказал он. - Я против общения с ними, против помощи им, и если мы действительно поможем предотвратить их крах, самое меньшее, что мы можем сделать, — это помешать им захватить еврейские земли".

