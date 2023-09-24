



Бен-Гвир раскритиковал Шабтая за обвинения в свой адрес о политизации полиции

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир возмутился после того, как комиссар полиции Израиля Коби Шабтай дал интервью 21 сентября, в котором сказал, что не позволил министру “политизировать полицию”.



Напряженность между Шабтаем и Бен-Гвиром нарастает с тех пор, как крайне правый министр вступил в должность в прошлом году и стремился оказать большее влияние на полицию. Министерство национальной безопасности курирует полицию и пограничную полицию. Шабтай заявил газете “Едиот Ахронот”, что если он пойдет “лицом к лицу” с Беном-Гвиром, министр “проиграет”.



“Я пресек попытки политизировать и контролировать полицию. Я обнаружил, что министр не довольствуется тем, что просто слушает и спрашивает, а дает офицерам “предложения”, как действовать”, – сказал он.



В пятничном интервью 14 каналу Бен-Гвир заявил, что у Шабтая есть стратегический советник, который посоветовал комиссару регулярно выступать против него.



“Он хороший комиссар, хороший человек, сильный боец, но я определенно ищу комиссара, который будет проводить мою политику. Этим офисом многие годы пренебрегали”, – сказал Бен Гвир.



Министр добавил, что большинство полицейских поддерживают его политику.



"Я не стесняюсь. Я пришел писать политику, я пришел в это министерство не на вахту”, – добавил он.



Но, по данным 12 канала, за закрытыми дверями Бен Гвир назвал Шабтая “неудачным комиссаром, маленьким мальчиком” и заявил, что начальник полиции пытался убедить его продлить свой срок