



Бен-Гвир раскритиковал Галанта за задержание освобожденных поселенцев

Через мгновение после того, как суд в четверг освободил всех восьмерых задержанных, подозреваемых в проведении беспорядков и поджогах в Хавара, двое из них получили от Галанта по четыре месяца административного ареста. Одному из задержанных несовершеннолетнему 17 лет, другому – около 20 лет. ШАБАК рекомендовал административное задержание, и Галлант подписал приказ.



Административное задержание – это арест и лишение свободы лиц государством без приговора суда. Согласно израильскому законодательству административное задержание первоначально унаследовало свои полномочия от Положений об обороне (чрезвычайных ситуациях) 1945 года, которые действовали со времен британского мандата.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир был возмущен решением Галанта.



“Именно в те дни, когда героические поселенцы в Иудее и Самарии страдают от кровожадного терроризма, министр обороны решает выдать ордера на административный арест двух евреев, один из которых несовершеннолетний, предпочитая при этом политику “включения” в отношении террористов”, – заявил Бен-Гвир. “Несмотря на то, что суд распорядился об освобождении двух заключенных-евреев, те, кто отдал распоряжение, решили обойти суд в суровой процедуре, противоречащей демократическому мировоззрению. Я свяжусь с Галантом и премьер-министром сегодня вечером и потребую разъяснений по поводу этого антидемократического решения”.



Галант, со своей стороны, назвал Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича “пятой колонной в кабинете министров” за их поддержку стороны поселенцев в войне с терроризмом.



Адвокат Хонену Ади Кейдер заявил, что “в то время как в арабских сетях празднуется подстрекательство, а на местах наблюдается полная потеря контроля со стороны ЦАХАЛа над нападавшими, использующими против евреев камни, огнестрельное оружие и коктейли Молотова, министр обороны считает себя высшей инстанцией над двумя судами, распорядившимися об их освобождении.



“ШАБАК” продолжает войну на истощение против поселенцев, закрывая глаза на жестокое подстрекательство со стороны левых, которое ведет к анархии и массовым беспорядкам по всей стране”, – подчеркнул Кейдар.