



Бен-Гвир пытается забрать кровати у заключенных в тюрьмах в ответ на войну Газы

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил в четверг, 12 октября, о новых ограничениях для заключенных служб безопасности, направленных на ухудшение условий их жизни на фоне продолжающейся войны Израиля с Газой.



Одобренные юридическим советником ограничения “сделают жилые помещения заключенных более переполненными”, говорится в заявлении офиса Бен-Гвира.



Кроме того, Бен-Гвир объявил, что заключенным в тюрьму террористам в спальных помещениях вместо кроватей будут выдаваться матрасы, что, по словам министра, позволит тюрьмам принимать новых заключенных из числа террористов, захваченных Израилем после проникновения из Газы.