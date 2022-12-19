



Бен-Гвир: путь к принятию закона о моих полномочиях долог

Председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир приветствовал одобрение специальной комиссией обсуждения закона, который расширит полномочия министра внутренней безопасности.

"Я благодарю председателя комиссии, депутата Офира Каца, за глубокое и всестороннее обсуждение, которое он провел, а также моего друга, депутата Йоава Киша, который руководил законодательным процессом от имени коалиции", - сказал он.

По словам Бен-Гвира, путь к принятию закона еще долог, но это может произойти в ближайшие дни.