



Бен-Гвир проводит встречи с руководством полиции в поисках нового комиссара

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел серию встреч с высшими руководителями полиции, выясняя их мнение, в связи с поиском нового комиссара полиции.



Нынешний комиссар Коби Шабтай неоднократно конфликтовал с министром, который стремится усилить контроль над полицией. Его срок на посту истекает в январе, и ожидается, что он вряд ли попросит о продлении на один год и вряд ли получит его, даже если попросит.



Сообщается, что встречи носят неофициальный характер, и Бен-Гвир выясняет у региональных командиров их интерес к работе и мировоззрение.

В настоящее время на этот пост претендуют начальник полиции прибрежного региона Йорам Софер, начальник полиции округа Иерусалима Дорон Тургеман и начальник пограничной полиции Амир Коэн.



В сообщении говорится, что Бен-Гвир также разговаривал с отставными командирами, в том числе с бывшим начальником полиции Иерусалима Йорамом Халеви. Этот шаг связан с тем, что полиция и Бен-Гвир оказались в центре внимания из-за роста преступности, особенно в арабском сообществе, где в этом году было убито более 100 человек.

