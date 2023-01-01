Новости » Политика
Бен-Гвир провел первую рабочую встречу с начальником полиции
01.01.2023 16:15 Евгения Маркова

Бен-Гвир провел первую рабочую встречу с начальником полиции

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир встретился с начальником израильской полиции Коби Шабтаем в воскресенье утром для их первой рабочей встречи после того, как Бен-Гвир вступил в должность в четверг днем.

Встреча состоялась после того, как на прошлой неделе Бен-Гвиру удалось протолкнуть закон о расширении его власти над израильской полицией на фоне спекуляций о будущем рабочих отношений Бен-Гвира и Шабтая и прошлой напряженности между ними.

Шабтай проинформировал министра по ряду тем, связанных с работой полиции. В ближайшие дни они продолжат встречаться, говорится в заявлении офиса Бен-Гвира.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы