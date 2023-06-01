



Бен-Гвир: противники "Парада гордости" имеют право на свободу слова

Полиция должна обеспечить противников "Парада гордости" правом на свободу слова.



Такое заявление сделал министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир, который, как ожидается, прибудет сегодня в полицейский штаб в Иерусалиме к 16:00.



"Работа полиции заключается, в первую очередь, в защите участников марша. Кроме того, полиция должна сделать все возможное, чтобы контрпротестующие могли воспользоваться своей свободой слова и правом на протест", — сказал Бен-Гвир.



По его словам, речь идет об основных правах человека в демократической стране, которые необходимо защищать



"Нельзя отчуждать или задерживать людей только из-за их религиозной внешности или из-за их намерения провести демонстрацию против парада", - добавил он.