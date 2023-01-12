



Бен-Гвир просит о встрече c Бахарав-Миара по вопросу о палестинских флагах

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир в среду попросил о встрече с юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миарой по поводу его требования ввести полный запрет на демонстрацию палестинского флага. Бахарав-Миара заявила, что она “должна сначала услышать позицию политических лидеров, прежде чем рассматривать какие-либо изменения в текущей политике”.



Израильский закон разрешает вывешивание палестинских флагов, хотя полиция имеет широкие возможности для принятия мер по поддержанию общественного порядка и регулярно удаляет их из общественных мест и конфискует флаги у тех, кто ими размахивает.



После того, как осужденный за терроризм размахивал палестинским флагом, освободившись из тюрьмы на прошлой неделе, Бен Гвир заявил, что он дал указание полиции с воскресенья срывать все вывешенные публично палестинские знамена. Эта символическая мера может усилить трения между полицией и арабскими израильтянами, идентифицирующими себя палестинцами. Однако, полиция проигнорировала его указание, заявив, что нет законных оснований для их конфискации, пока не происходят подстрекательства.



Письмо Бен Гвира в среду к Бахарав-Миара было опубликовано до запланированных на субботу антиправительственных акций протеста. Несколько демонстрантов несли палестинские флаги во время аналогичных митингов в минувшие выходные.



“Свобода демонстраций является основополагающим принципом демократии и дорога всем нам”, – написал политик. “Моя позиция заключается в том, что для полиции важно действовать на равных по отношению к демонстрантам, будь то ультраортодоксы или арабы, левые или правые, религиозные или светские”.



Лидер РААМ Мансур Аббас во вторник призвал израильских арабов не вывешивать палестинские флаги на предстоящих протестах, чтобы избежать столкновений с полицией.



Не существует четких правил, когда разрешается или запрещается вывешивать палестинские флаги, и инструкции предусматривают их снятие только тогда, когда “существует опасение на уровне высокой вероятности того, что демонстрация знамен приведет к серьезному нарушению общественного спокойствия”.