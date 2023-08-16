



Бен-Гвир просит Галанта разрешить хоронить пожарных на военных кладбищах

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к министру обороны Йоаву Галанту с просьбой одобрить захоронение пожарных пожарно-спасательного управления, погибших во время службы, на военных кладбищах.



Это не первый раз, когда Бен-Гвир обращается с такой просьбой к министру обороны. В прошлый раз он не получил ответа.



В своем письме министр Бен-Гвир упомянул о гибели пожарных в инциденте в Дейр-эль-Асаде на этой неделе, которые пытались спасти палестинского рабочего.



