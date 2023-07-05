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Итамар Бен-Гвир
05.07.2023 21:42 Наталья Богинская

Бен-Гвир: Проникновение политики в полицию – опасное пересечение границы

На собственной пресс-конференции министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обвинил уходящего в отставку начальника полиции Тель-Авива Амихая Эшеда в “подчинении израильским левым”.

По его словам, “когда политика просачивается на высшие посты в полиции – это опасное пересечение границы”.

Бен –Гвир заявил, что правительство, членом которого он является, было “избрано, чтобы внести изменения в равенство, а не видеть полицию, которая по-разному ведет себя по отношению к поселенцам и харедим и сдается левым активистам”.

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