



Бен-Гвир: Проникновение политики в полицию – опасное пересечение границы

На собственной пресс-конференции министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обвинил уходящего в отставку начальника полиции Тель-Авива Амихая Эшеда в “подчинении израильским левым”.



По его словам, “когда политика просачивается на высшие посты в полиции – это опасное пересечение границы”.



Бен –Гвир заявил, что правительство, членом которого он является, было “избрано, чтобы внести изменения в равенство, а не видеть полицию, которая по-разному ведет себя по отношению к поселенцам и харедим и сдается левым активистам”.