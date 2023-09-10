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Бен-Гвир продолжает настаивать на ограничении посещений в тюрьмах
10.09.2023 21:40 Алина Груднева

Бен-Гвир продолжает настаивать на ограничении посещений в тюрьмах

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и премьер-министр Биньямин Нетаниягу так и не достигли согласия в вопросе сокращения числа свиданий для заключенных террористов с двух до одного в месяц. 

Глава израильского правительства опасается, что такой шаг может привести к эскалации насилия в преддверии праздников.

Бен-Гвир утверждает, что имеет законные полномочия принимать решения об ужесточении условий содержания террористов в тюрьмах. По словам министра, он договорился с Нетаниягу провести консультации по этому вопросу.

3 сентября стало известно о том, что министр передал руководству ШАБАСа распоряжение о сокращении числа свиданий для заключенных в тюрьмах террористов с двух до одного в месяц. По словам Бен-Гвира, убийцы израильтян не должны получать поблажки, поскольку "их естественное место - в могиле, но если уж они оказались в тюрьмах, то стоит причинить им как можно больше страданий".


 

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