Бен-Гвир призывает ШАБАК расследовать убийства в арабской общине
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что обратится к ШАБАК для расследования продолжающегося всплеска насильственных преступлений в арабских общинах.
“Я попросил ШАБАК расследовать все случаи убийств в арабском обществе”, — говорит лидер “Оцма Иегудит“ в своем выступлении на открытии заседания фракции в Кнессете.
Бен-Гвир говорит, что его еще не реализованный план по расширению Национальной гвардии за счет 1000 новых полицейских поможет решить проблему, в которой он также винит своих предшественников.
Лидер ультраправой партии посылает сигнал своей коалиции, которая в настоящее время ведет переговоры с оппозицией, чтобы разрешить национальный раскол по поводу правительственного плана судебной реформы.
“У нас нет мандата на фальшивую реформу, — говорит он. - Мы не можем разочаровать наших избирателей”.