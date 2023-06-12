



Бен-Гвир призывает ШАБАК расследовать убийства в арабской общине

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что обратится к ШАБАК для расследования продолжающегося всплеска насильственных преступлений в арабских общинах.



“Я попросил ШАБАК расследовать все случаи убийств в арабском обществе”, — говорит лидер “Оцма Иегудит“ в своем выступлении на открытии заседания фракции в Кнессете.



Бен-Гвир говорит, что его еще не реализованный план по расширению Национальной гвардии за счет 1000 новых полицейских поможет решить проблему, в которой он также винит своих предшественников.



Лидер ультраправой партии посылает сигнал своей коалиции, которая в настоящее время ведет переговоры с оппозицией, чтобы разрешить национальный раскол по поводу правительственного плана судебной реформы.



“У нас нет мандата на фальшивую реформу, — говорит он. - Мы не можем разочаровать наших избирателей”.



