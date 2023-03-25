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Бен-Гвир призвал уволить Галанта
25.03.2023 21:21 Алина Груднева

Бен-Гвир призвал уволить Галанта

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал вечернее выступление министра обороны Йоава Галанта.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

В частности, после призыва Галанта остановить законодательный процесс в рамках правовой реформы Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра обороны.

По его словам, Галант прошел в Кнессет благодаря голосам избирателей правового блока, но поддался давлению со стороны тех, "кто отказывается от службы и пытается остановить важную реформу".
 

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