



Бен-Гвир призвал уволить Галанта

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал вечернее выступление министра обороны Йоава Галанта.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



В частности, после призыва Галанта остановить законодательный процесс в рамках правовой реформы Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра обороны.



По его словам, Галант прошел в Кнессет благодаря голосам избирателей правового блока, но поддался давлению со стороны тех, "кто отказывается от службы и пытается остановить важную реформу".

