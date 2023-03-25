Бен-Гвир призвал уволить Галанта
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал вечернее выступление министра обороны Йоава Галанта.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
В частности, после призыва Галанта остановить законодательный процесс в рамках правовой реформы Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра обороны.
По его словам, Галант прошел в Кнессет благодаря голосам избирателей правового блока, но поддался давлению со стороны тех, "кто отказывается от службы и пытается остановить важную реформу".