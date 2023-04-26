Бен-Гвир призвал сторонников правовой реформы прийти на марш миллиона
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир пообещал прийти на марш миллиона, который состоится завтра вечером в Иерусалиме.
Он призвал сторонников правовой реформы не оставаться дома и присоединиться к демонстрации.
"Я призываю всех прийти завтра и сделать так, чтобы ваш голос был услышан", - сказал он.
По словам Бен-Гвира, завтра демонстранты должны дать всем понять, что "народ поддерживает правовую реформу".
"Ваша поддержка очень важна для нас. Ждем вас завтра. Я буду там с Божьей помощью", - добавил он.