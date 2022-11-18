



Бен-Гвир призвал Нетаниягу выполнить требование Смотрича

Лидер Оцма-Йехудит Итамар Бен-Гвир провел 18 ноября разговор с Биньямином Нетаниягу.

Он призвал председателя Ликуда выполнить требования Бецалеля Смотрича.

По словам Бена-Гвира, требование главы Религиозных сионистов относительно портфеля минобороны является законным.

Он считает, что назначение Смотрича министром обороны позволит реализовать полноценную правую политику, основать новые поселения в Иудее и Самарии, утвердить тысячи единиц жилья, остановить строительство в Зоне C.

Бен-Гвир добавил, что продолжит работать в новом правительстве со Смотричем как совместный блок.