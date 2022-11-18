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Бен-Гвир призвал Нетаниягу выполнить требование Смотрича
18.11.2022 14:21 Алина Груднева

Бен-Гвир призвал Нетаниягу выполнить требование Смотрича

Лидер Оцма-Йехудит Итамар Бен-Гвир провел 18 ноября разговор с Биньямином Нетаниягу.

 
Он призвал председателя Ликуда выполнить требования Бецалеля Смотрича.
 
По словам Бена-Гвира, требование главы Религиозных сионистов относительно портфеля минобороны является законным.
 
Он считает, что назначение Смотрича министром обороны позволит реализовать полноценную правую политику, основать новые поселения в Иудее и Самарии, утвердить тысячи единиц жилья, остановить строительство в Зоне C.
 
Бен-Гвир добавил, что продолжит работать в новом правительстве со Смотричем как совместный блок.

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