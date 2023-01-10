



Бен-Гвир призвал держать язык за зубами об арестах лидеров оппозиции

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на призыв Цвики Фогеля арестовать Яира Лапида и Бени Ганца за "государственную измену и подстрекательства".



Соответствующее заявление к однопартийцам он сделал вечером, 10 января, следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



"Полиция не будет арестовывать политических оппонентов. Это так не работает. Мы не собираемся этого делать. Прошу всех, кто дает интервью, не упоминать ни про аресты, ни про наручники. Ни один политический оппонент не будет арестован", - сказал он.



Бен-Гвир, в частности, обратился к Фогелю и депутату от "Оцма Йеудит" Альмогу Коэну, который сказал 13-му каналу, что на лидеров оппозиции будут надеты наручники, если они продолжат "подстрекательства и стремление к кровопролитию на улицах".

