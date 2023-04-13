



Бен-Гвир приветствовал закрытие дела против полицейских

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир приветствовал решение закрыть дело в отношении полицейских, застреливших на Храмовой Горе бедуина, который пытался отобрать у правоохранителей оружие.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 13 апреля.



"Хорошо, что обвинение приняло версию героев-полицейских, ликвидировавших террориста, пытавшегося напасть на Храмовой горе, и закрыла против них дело", - сказал он.



Ранее генпрокурор Амит Айсман решил закрыть расследование в отношении полицейских, которые стреляли в бедуина в Старом Городе.



По словам Айсмана, внутреннее расследование было прекращено "из-за отсутствия правонарушения". По его словам, получены "четкие, прямые и конкретные доказательства того, что никакого преступления не было совершено".





