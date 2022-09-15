Бен-Гвир приветствовал решение Балад отделиться от Объединенного списка
Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир приветствовал решение Балад отделиться от Объединенного списка и баллотироваться самостоятельно.
"Когда враги Израиля воюют друг с другом — нам остается только поздравлять и радоваться", - сказал он.
Бен-Гвир считает, что в любом случае получится создать правительство, возглавляемое правым блоком.
"Мы создадим правое правительство и депортируем сторонников террористов Абу Шхаде вместе с Тиби, Уда и Касифом в Сирию", - добавил он.