



Бен-Гвир приветствовал решение Балад отделиться от Объединенного списка

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир приветствовал решение Балад отделиться от Объединенного списка и баллотироваться самостоятельно.

"Когда враги Израиля воюют друг с другом — нам остается только поздравлять и радоваться", - сказал он.

Бен-Гвир считает, что в любом случае получится создать правительство, возглавляемое правым блоком.

"Мы создадим правое правительство и депортируем сторонников террористов Абу Шхаде вместе с Тиби, Уда и Касифом в Сирию", - добавил он.