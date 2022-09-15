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Бен-Гвир приветствовал решение Балад отделиться от Объединенного списка
15.09.2022 23:40 Алина Груднева

Бен-Гвир приветствовал решение Балад отделиться от Объединенного списка

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир приветствовал решение Балад отделиться от Объединенного списка и баллотироваться самостоятельно.

 
"Когда враги Израиля воюют друг с другом — нам остается только поздравлять и радоваться", - сказал он. 
 
Бен-Гвир считает, что в любом случае получится создать правительство, возглавляемое правым блоком.
 
"Мы создадим правое правительство и депортируем сторонников террористов Абу Шхаде вместе с Тиби, Уда и Касифом в Сирию", - добавил он.

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