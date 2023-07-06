



Бен-Гвир приветствовал оправдание бойца МАГАВ, стрелявшего в Старом Городе

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на оправдание бойца МАГАВ, застрелившегося террориста в Старом Городе.



"Я приветствую оправдательный приговор бойцу МАГАВ, обвиняемому в стрельбе в Старом Городе Иерусалима", - сказал он.



По словам министра, израильские бойцы-герои выходят на защиту израильтян нас, прикрывая их своими телами.



"Они получат объятия и полную поддержку от меня и правительства Израиля", - добавил Бен-Гвир.

