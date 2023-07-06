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Бен-Гвир приветствовал оправдание бойца МАГАВ, стрелявшего в Старом Городе
06.07.2023 15:30 Алина Груднева

Бен-Гвир приветствовал оправдание бойца МАГАВ, стрелявшего в Старом Городе

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на оправдание бойца МАГАВ, застрелившегося террориста в Старом Городе.

"Я приветствую оправдательный приговор бойцу МАГАВ, обвиняемому в стрельбе в Старом Городе Иерусалима", - сказал он.

По словам министра, израильские бойцы-герои выходят на защиту израильтян нас, прикрывая их своими телами.

"Они получат объятия и полную поддержку от меня и правительства Израиля", - добавил Бен-Гвир.
 

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