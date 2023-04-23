



Бен Гвир присоединяется к Смотричу против отказа от сноса Хан аль-Ахмар

Израильские СМИ цитируют министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который вместе с министром финансов Бецалелем Смотричем выступает против заявленного намерения правительства отказаться от своего обещания эвакуировать незаконную деревню бедуинов Хан аль-Ахмар.



Согласно сообщениям различных ивритских СМИ, Смотрич — давний сторонник сноса деревни — написал письмо секретарю кабинета министров Йосси Фуксу с просьбой немедленно остановить подачу ответа государства на петицию в БАГАЦ.



"Я поддерживаю министра Смотрича в его требовании не одобрять предложенный государством ответ на решение о сносе Хан аль-Ахмар", — заявил Бен-Гвир, добавив, что такие шаги требуют одобрения Смотрича.



Бен-Гвир также сообщил, что он передал "четкий сигнал премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что, если сообщения о проекте ответа верны, это позорное и серьезное решение".

