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Бен Гвир присоединяется к Смотричу против отказа от сноса Хан аль-Ахмар | Фото: Кредит knesset.gov.il
23.04.2023 18:36 Евгения Маркова

Бен Гвир присоединяется к Смотричу против отказа от сноса Хан аль-Ахмар

Израильские СМИ цитируют министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который вместе с министром финансов Бецалелем Смотричем выступает против заявленного намерения правительства отказаться от своего обещания эвакуировать незаконную деревню бедуинов Хан аль-Ахмар.

Согласно сообщениям различных ивритских СМИ, Смотрич — давний сторонник сноса деревни — написал письмо секретарю кабинета министров Йосси Фуксу с просьбой немедленно остановить подачу ответа государства на петицию в БАГАЦ.

"Я поддерживаю министра Смотрича в его требовании не одобрять предложенный государством ответ на решение о сносе Хан аль-Ахмар", — заявил Бен-Гвир, добавив, что такие шаги требуют одобрения Смотрича.

Бен-Гвир также сообщил, что он передал "четкий сигнал премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что, если сообщения о проекте ответа верны, это позорное и серьезное решение".
 

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