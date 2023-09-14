



Бен-Гвир приостановил поддержку коалиции из-за спора о палестинских заключенных

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил 13 сентября, что партия “Оцма Йегудит” не будет голосовать вместе с коалицией, пока правительство не выполнит его требование ограничить право посещения палестинских заключенных безопасности. Бен-Гвир проинформировал премьер-министра Биньямина Нетаниягу о бойкоте на следующий день после того, как Канцелярия премьер-министра объявила, что никаких изменений в правах и льготах палестинских заключенных вноситься не будет.



Бойкот “Оцма Йегудит” усилил напряженность внутри коалиции по поводу судебной реформы, поставки бронетехники Палестинской автономии и других вопросов. Однако отказ Бен-Гвира сотрудничать с коалицией не окажет немедленного воздействия, поскольку в настоящее время в Кнессете каникулы. Зимняя сессия начнется после праздников 15 октября.



“Оцма Йегудит” неоднократно бойкотировала правительство или угрожала сделать это, чтобы протолкнуть свои жесткие требования с тех пор, как коалиция пришла к власти в конце прошлого года.