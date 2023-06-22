



Бен-Гвир приказал возобновить работы по строительству турбин на Голанах



Работы по строительству ветряных турбин на Голанских высотах возобновились, сообщает портал ynet.



Работы были остановлены ранее по указанию полиции, которая попросила провести оценку ситуации. Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир поговорил с начаотником полиции Яаковом Шабтаем и пояснил, что "пока премьер-министр Биньямин Нетаниягу не решил иначе, мы должны продолжать". Бен-Гвир пояснил: “Капитуляция перед насилием - это серьезная и тяжелая травма для администрации и органа, которому доверено обеспечение правопорядка”.