



Бен-Гвир приказал полиции предотвращать перекрытие дорог протестующими

Израильский “Национальный День беспорядков” начался рано утром в среду. Протестующие провели демонстрацию у въезда в Иерусалим посреди шоссе №1 около 8 утра, препятствуя движению транспорта.



На месте происшествия работала полиция, чтобы перенаправить движение и восстановить порядок. Дорога была вновь открыта для движения в 8:20 утра.

После оценки ситуации министр национальной безопасности Бен-Гвир выступил с заявлением против действий протестующих по перекрытию дорог.



“Нельзя допустить блокирования центральных дорог, нужно предотвращать все блокады анархистов. Я за демократический протест, но мы не допустим гражданских беспорядков и не позволим анархистам блокировать основные дороги”, — сказал он.



Бен-Гвир добавил, что проинформировал полицию по всей стране о необходимости открывать дороги в случае их блокировки протестующими.



