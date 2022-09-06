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Бен-Гвир приедет в школу Блих, ученики кричат: пусть сгорит у вас деревня
06.09.2022 11:54 Аркадий Бочаровский

Бен-Гвир приедет в школу Блих, ученики кричат: пусть сгорит у вас деревня


В 12:00 депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир приедет в престижную школу Блих в  Рамат-Гане.

Визит “крайнего правого”, "каханиста" и “фашиста” породил волну возмущения среди левых.

Демонстранты из движения “Молодежь Мерец” уже скопились перед школой, и требуют не пропускать в нее депутата, который, в их версии “готов отправить отсюда на поездах всех арабов, ЛГБТ и левых, мы все - дети, которых Бен Гвир хочет выслать”.

Из школы ученики кричат демонстрантам: “Пусть сгорит ваша деревня!”

Хила Ромеш, директор школы, говорит: “Кто я такая, чтобы не пустить в школу законно избранного депутата Кнессета?” Ромеш обещает, что порядок будет соблюдаться: “У нас есть охрана”. Директор также говорит, что на следующей неделе в школу приедет Айман Уда.
 

 

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