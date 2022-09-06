



Бен-Гвир приедет в школу Блих, ученики кричат: пусть сгорит у вас деревня



В 12:00 депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир приедет в престижную школу Блих в Рамат-Гане.



Визит “крайнего правого”, "каханиста" и “фашиста” породил волну возмущения среди левых.



Демонстранты из движения “Молодежь Мерец” уже скопились перед школой, и требуют не пропускать в нее депутата, который, в их версии “готов отправить отсюда на поездах всех арабов, ЛГБТ и левых, мы все - дети, которых Бен Гвир хочет выслать”.



Из школы ученики кричат демонстрантам: “Пусть сгорит ваша деревня!”



Хила Ромеш, директор школы, говорит: “Кто я такая, чтобы не пустить в школу законно избранного депутата Кнессета?” Ромеш обещает, что порядок будет соблюдаться: “У нас есть охрана”. Директор также говорит, что на следующей неделе в школу приедет Айман Уда.



בן גביר בתיכון ״בליך״ ברמת גן מתקבל בתשואות !!!

כל הכבוד לדגלי 🇮🇱 המונפים !!!

ביבי 🇮🇱 או טיבי/רל״ב🇵🇸

פשוט וקל!!!



⁦@itamarbengvir⁩ ✌️ pic.twitter.com/bkeVT54ALs — ישראלה מימון (@1s5aZtqoB6j3dH0) September 6, 2022