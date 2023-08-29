



Бен-Гвир прекратил сотрудничество полиции с Фондом Векснера



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вечером 28 августа отдал распоряжение прекратить сотрудничество полиции с фондом Векснер. В письме на имя начальника полиции он распорядился заморозить участие старших офицеров в тренингах фонда.



Бен-Гвир пишет, что фонд отождествляется "с крайне левыми" и сотрудничает "с такими откровенно левыми организациями, как Шоврим Штика". Официально, Фонд Векснера занимается продвижением передового опыта и лидерства на государственной службе.



Организация Торат Лехима поздравила министра и потребовала, чтобы уполномоченный по вопросам государственной службы, премьер-министр Нетаниягу, министр обороны Галант, начальник Генштаба Герци Халеви, глава ШАБАКа Ронан Бар и глава Моссада Давид Барнеа последовали этому примеру в ЦАХАЛе, ШАБАКе и Моссаде.



Торат Лехима пишет: “"Не следует преуменьшать тот ущерб системе безопасности, который фонд и его ученики наносят. Достаточно упомянуть выпускника фонда Яира Голана. В государственной системе произошла глубокая политизация - благодаря деятельности фонда Векснера, связанного с преступником Джеффри Эпштейном".



Около трех лет назад в комитете по конституции, законодательству и праву Кнессета состоялось обсуждение вопроса о Фонде Векснера и характере его взаимоотношений с государственной службой в Израиле.



Представитель канцелярии премьер-министра объявил на слушаниях, что генеральный директор канцелярии Ронан Перец распорядился расторгнуть договор между Комиссией по гражданской службе и Фондом Векснера.



Адвокат Зив Маор, член юридического крыла движения Им Тирцу, заявил на слушаниях, что "программа стипендий фонда Векснера сильно смещена влево, поощряет чиновников подрывать директивы министров, а все взаимодействие между государством и фондом Векснера незаконно, поскольку фонд дарит государственным служащим подарки стоимостью в миллионы шекелей, что противоречит закону о подарках".



Матан Пелег, председатель движения Им Тирцу, присутствовавший на дискуссии, добавил: "Мы должны понять, насколько проблематичен вопрос о фонде Векснера. Даже на последних выборах была партия, в которой заседает выпускник фонда Яир Голан, а ярый левак Эхуд Барак получил от него миллионы долларов. Что с комплексной юридической проверкой? Фонд внедряется в государственные системы. Это ужасно. Что они скрывают? Солнечный свет дезинфицирует все, но не фонд Векснера".

