



Бен-Гвир потребовал уволить Бахарав-Миара



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал от членов правительства уволить юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара. . "Мне кажется, что было бы правильно начать процесс увольнения юридического советника правительства и восстановить доверие общества к этому институту", - написал министр Бен-Гвир главам коалиции.



"Я обращаюсь к вам после долгого периода размышлений, в течение которого я много спорил о продолжении срока полномочий юридического советника правительства, госпожи Гали Бахарав-Миара", - заявил министр Бен Габир в своем письме главам коалиции. "Еще до приведения правительства к присяге мы все испытывали тяжелые сомнения по поводу юридического советника, которая была назначена при загадочных обстоятельствах предыдущим правительством, несмотря на прямое предупреждение достопочтенной судьи Грунис, председателя комитета по поиску кандидатов, что она "не квалифицирована для работы на этой должности".

