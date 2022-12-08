



Бен-Гвир потребовал остановить назначения старших офицеров полиции

Будущий министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал срочное письмо юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара.



В своем письме Бен-Гвир потребовал, чтобы все назначения в полицию были прекращены, сообщает "Аруц Шева".



"Начальник полиции и министр внутренней безопасности тайно назначают старших офицеров полиции накануне формирования нового правительства. Такое поведение противоречит предыдущему заявлению уполномоченного, в котором он уточнил, что в настоящее время, накануне вступления избранного министра в состав министерства, нецелесообразно вносить изменения, в том числе назначение старших офицеров полиции. Это особенно загадочное поведение и смена позиции непосредственно перед уходом министра с поста", - пишет Бен-Гвир.



Бен Гвир предупредил, что, несмотря на заявление о том, что изменений, в том числе новых назначений, не происходит, уходящий министр и начальник полиции намерены провести в следующий четверг церемонию присвоения званий и поставить назначенного министра перед фактом.