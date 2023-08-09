



Бен-Гвир потребовал лишить Ахмеда Тиби депутатского иммунитета

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара с просьбой лишить депутата Ахмеда Тиби иммунитета и распорядиться о начале расследования против него по обвинению в подстрекательстве к терроризму и мятежу.



Министр Бен-Гвир обратился к Бахарав-Миара в связи с появлением видеозаписи, на которой запечатлено, как депутат Тиби восхваляет террористов в Дженине и призывает к борьбе против Государства Израиль и его суверенитета.



В своем письме министр Бен-Гвир написал: "Немыслимо, чтобы член парламента, выборное должностное лицо в Израиле решил вдохновить молодых людей на борьбу против суверенитета и существования Государства Израиль".





