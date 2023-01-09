



Бен-Гвир посетил штаб полиции

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир совершил свой первый в этой должности визит в штаб-квартиру полиции в Иерусалиме.



Посещение состоялось утром, 9 января.



Глава полиции Коби Шабтай провел Бен-Гвиру экскурсию. Их сопровождал заместитель комиссара полиции Давид Битан.



"Полиция сегодня сильна, но она должна быть еще сильнее. Да, будут проблемы, но сегодня я пришел сказать спасибо вам, вашим партнерам и вашим семьям. Вы платите высокую цену за нашу безопасность. С Божьей помощью, это принесет победу Израилю. Сильная полиция — это сильный Израиль", — сказал министр.