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Бен-Гвир поручил полиции арестовать подстрекателей
08.04.2023 20:36 Алина Груднева

Бен-Гвир поручил полиции арестовать подстрекателей

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир выразил соболезнования семье итальянского туриста, убитого вчера в результате теракта на набережной в Тель-Авиве.

Также он пожелал скорейшего выздоровления раненым иностранцам.

По словам Бен-Гвира, во время Шаббата в ходе оценки ситуации в сфере безопасности выяснилось, что в сети была замечена волна подстрекательств к насилию в Израиле.

"Я поручил полиции арестовать подстрекателей", - подчеркнул он.
 

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