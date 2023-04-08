



Бен-Гвир поручил полиции арестовать подстрекателей

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир выразил соболезнования семье итальянского туриста, убитого вчера в результате теракта на набережной в Тель-Авиве.



Также он пожелал скорейшего выздоровления раненым иностранцам.



По словам Бен-Гвира, во время Шаббата в ходе оценки ситуации в сфере безопасности выяснилось, что в сети была замечена волна подстрекательств к насилию в Израиле.



"Я поручил полиции арестовать подстрекателей", - подчеркнул он.

