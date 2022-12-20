



Бен-Гвир: Поправка к закону о полиции является благословением для демократии

В Кнессете во вторник принимается “закон Бен-Гвира”, который предоставит дополнительные полномочия в управлении полицией министру внутренней безопасности. По условиям Бен-Гвира, он хочет получить полную власть над действиями полиции в области расследований и общих решений, что до сих пор являлось прерогативой комиссара полиции.



“Наше предложение состоит в том, чтобы поставить Израиль рядом со многими демократическими странами, в которых министр, отвечающий за полицию, устанавливает политику и получает полномочия. Сегодня министр внутренней безопасности несет ответственность, но не имеет полномочий. Поправка к закону о полиции является благословением для демократии”, – сказал политик, представляя законопроект.



Он упомянул и предыдущего комиссара: “Полгода назад Рони Альшейх сказал о должности министра внутренней безопасности, что это довольно разочаровывающая должность без полномочий. Вдруг, когда это Бен-Гвир, он говорит, что закон менять нельзя”.



После Бен-Гвира слово взял экс-спикер Мики Леви: “Ты критикуешь людей, которые сделали то, что ты не сделаешь за 20 лет. Я не хотел говорить об этом, но ты депутат Кнессета с семью судимостями, стыдись”.



Ожидается, что депутаты Кнессета проголосуют за закон в первом чтении на сегодняшних слушаниях, а после того он будет передан в комиссию для обсуждения в рамках подготовки к голосованию во втором и третьем чтениях.



Формулировка закона противоречит позиции юрисконсульта правительства, которая попросила внести некоторые изменения. В частности, в раздел о ШАБАКе, согласно которому министр не может вмешиваться в политику полиции по политическим мотивам.