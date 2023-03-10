



Бен-Гвир понизил в должности командира полиции в Тель-Авиве: Реакция оппозиции

Начальник полиции округа Тель-Авива Амихай Эшед будет переведен со своего нынешнего поста на должность главы учебного подразделения полиции. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства национальной безопасности и полиции Израиля, выпущенном в четверг вечером.



Согласно заявлению, это решение было принято Бен-Гвиром по рекомендации начальника полиции Коби Шабтая и стало частью серии новых назначений в полиции.



Офис Бен-Гвира ответил на обвинения в том, что назначение Эшеда было понижением в должности, заявив, что “это заранее запланированный раунд назначений, а не импичмент”.



Однако за несколько часов до этого Бен-Гвир, сказал, что он недоволен мягким ответом на протесты в четверг, и что он “намерен что-то с этим сделать”, указывая на то, что этот шаг, скорее всего, был реакцией на поведение Эшеда.



Сообщения о назначении были опубликованы, когда по всей стране еще продолжались протесты.



“Такого позора в истории страны не было. Тикток-клоун [Бен-Гвир] увольняет выдающегося полицейского за то, что на улицах не хватает крови и насилия”, — заявил лидер оппозиции Яир Лапид в ответ на назначение .



Депутат Кнессета Бени Ганц, сказал: “Пока тысячи полицейских находятся на местах, министр Бен-Гвир проводит политическую чистку своего командира. Полицейские во главе с комиссаром [полиции] делают именно то, что они обязаны - действовать самостоятельно и не принимать политических указаний перед лицом политического протеста”.



Ганц призвал Нетаниягу немедленно уволить Бен-Гвира, прежде чем министр национальной безопасности “уничтожит полицию и законность”.



Мерав Михаэли заявила: “Полное безумие. Командир полиции Тель-Авива сделал все для поддержания общественной безопасности, разрешив при этом самый важный протест в истории Израиля, в то время как Бен-Гвир говорит СМИ, что он “разочарован в полиции”, и толкает комиссара уволить его. Этот анархист хочет, чтобы на улицах пролилась кровь протестующих. Когда-то террорист, так и остался террористом. Мы не позволим ему победить”.



В партии “Наш дом – Израиль” заявили: “Интересно, что командир полиции Тель-Авива был отстранен от своей должности, потому что он “не соответствовал политике” Бен-Гвира и принял сегодняшнее мероприятие. Напротив, всего два дня назад кабинет и другие министры приняли ракетные обстрелы Израиля без ответа, и там никого не убрали”.



В пятницу Форум руководителей полиции осудил участие Шабтая в устранении Эшеда и призвал его уйти в отставку.



“Мы, группа бывших комиссаров и суперинтендантов, были поражены решением министра сместить командующего округом Тель-Авива Ами Эшеда, учитывая его успех в управлении многими крупномасштабными протестами в течение девяти недель с мудростью и вниманием, при этом предоставляя право на протест”, - говорится в совместном заявлении.



В адрес Шабтая было сказано, что он “сотрудничал с осужденным преступником, чтобы превратить полицию в частную милицию, чтобы удовлетворить прихоти назначенного министра, и причастен к устранению командира с хребтом”.



Движение за качественное правительство в Израиле заявило, что уже в четверг подаст апелляцию в БАГАЦ с просьбой издать временное постановление, чтобы предотвратить этот шаг, назвав отстранение Эшеда "позорным актом" и заявив, что оно "не позволит полиции превратиться в частную армию Бен-Гвира".

