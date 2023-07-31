



Бен-Гвир помог экс-шпиону получить лицензию на оружие вопреки решению полиции

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир лично вмешался, чтобы помочь бывшему шпиону Израиля Джонатану Полларду преодолеть возражения полиции и суда против получения им лицензии на оружие.



Согласно данным Ynet, Поллард недавно подал заявку на получение лицензии на оружие, но и израильская полиция, и окружной суд Иерусалима отклонили запрос из-за несоответствия критериям для владения оружием. Затем экс-шпион обратился к министру, который убедил чиновников еще раз рассмотреть заявку, одобренную затем полицией и отделом огнестрельного оружия Министерства национальной безопасности.



Бен-Гвир отметил, что Поллард не был осужден за терроризм или подстрекательство и не представляет угрозы или опасности.



Поллард переехал со своей покойной женой Эстер в Израиль в декабре 2020 года после того, как отсидел 30 лет в тюрьме США за шпионаж, а затем пять лет имел статус условно-досрочного освобождения, в течение которых ему не разрешалось покидать страну. В качестве аналитика разведки в контртеррористическом центре ВМС США Поллард передал Израилю тысячи совершенно секретных документов США, что обострило отношения между странами.



Перед последними выборами Полларду предложили место в списке партии Бен-Гвира “Оцма Едудит”, но он отказался, потому что “не видел себя в политике” и “достаточно настрадался”.