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Бен-Гвир получит полномочия начальника полиции
21.11.2022 11:25 Аркадий Бочаровский

Бен-Гвир получит полномочия начальника полиции


Портал ynet  сообщает о том, что согласно соглашениям, подписанным между председателем Оцма Йехудит Итамаром Бен-Гвиром и Ликудом, назначенный министр внутренней безопасности будет контролировать основные направления работы полиции -  вместо начальника полиции. 

Полномочия, которые до сих пор были в ведении начальника полиции - такие как развертывание сил и их усиление в определенных районах - теперь будут принадлежать министру внутренней безопасности. Это соответствует требованию Бен -Гвира. 

Кроме того, бюджет Министерства внутренней безопасности будет полностью распределяться в полиции по усмотрению министра, а не начальника. Было также решено, что министр внутренней безопасности будет определять политику полиции и иметь возможность ее менять.
 

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