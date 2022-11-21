



Бен-Гвир получит полномочия начальника полиции



Портал ynet сообщает о том, что согласно соглашениям, подписанным между председателем Оцма Йехудит Итамаром Бен-Гвиром и Ликудом, назначенный министр внутренней безопасности будет контролировать основные направления работы полиции - вместо начальника полиции.



Полномочия, которые до сих пор были в ведении начальника полиции - такие как развертывание сил и их усиление в определенных районах - теперь будут принадлежать министру внутренней безопасности. Это соответствует требованию Бен -Гвира.



Кроме того, бюджет Министерства внутренней безопасности будет полностью распределяться в полиции по усмотрению министра, а не начальника. Было также решено, что министр внутренней безопасности будет определять политику полиции и иметь возможность ее менять.

