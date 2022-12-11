



Бен-Гвир: Полиция бежала с места происшествия в Негеве - при мне такого не будет

В интервью студии Ynet назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир упомянул о праздновании выхода сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира по футболу которое проходило вчера в Негеве



Политик сказал, что "там была патрульная машина, но полиция сбежала. Я хочу изменить политику, мы должны их поддержать". По его словам, "я требовал тысячи полицейских. Это обещание, и оно должно быть выполнено. Я хочу иметь сильную полицию, которая будет контролировать законность и в Холоне, и в Умм-эль-Фахме - везде в Государстве Израиль".