



Бен-Гвир: подключить к борьбе с арабской преступностью ШАБАК

Председатель "Оцма Йехудит" и будущий министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир требует на коалиционных переговорах закрепить в законодательстве положение о том, что ШАБАК будет работать вместе с полицией в борьбе против преступности в арабском секторе.



Издание "Макор Ришон" сообщает, что Бен-Гвир особо подчеркивает важность борьбы против преступных семей и преступных организаций. Чиновники "Ликуда", участвующие в переговорах говорят, что существует значительная вероятность того, что это требование будет принято.



Сегодня, согласно закону, ШАБАК не занимается пресечением уголовных преступлений, которые не касаются безопасности государства и его секретов, а полномочия по борьбе с уголовной преступностью принадлежат только полиции.



Цель Бен-Гвира - четко закрепить в законе, что ШАБАК будет иметь полномочия заниматься уголовными преступлениями, чтобы служба безопасности могла действовать против преступных семей в Израиле в целом и способствовать искоренению феномена преступности и насилия в арабском обществе.



Бен-Гвир требует принять соответствующий закон о ШАБАКе в течение 90 дней с момента приведения к присяге правительства.

