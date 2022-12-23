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Бен-Гвир поддерживает дискриминацию ЛГБТ и других “неправильных” людей
23.12.2022 15:47 Наталья Богинская

Бен-Гвир поддерживает дискриминацию ЛГБТ и других “неправильных” людей

Утром в пятницу Итамар Бен-Гвир выступил на “Решет Бет” с поддержкой нового поправки в закон, которая позволяет дискриминировать ЛГБТ и не оказывать им услуги. 

В настоящий момент владелец бизнеса, который откажет в обслуживании клиенту по причине пола, возраста, сексуальной ориентации или религии, получит штраф.

Новый закон позволит торговцам отказывать в обслуживании клиентам “в соответствии со своей религиозной верой”, например, не обслуживать “нескромно” одетых женщин, однополые пары или других “неправильных” покупателей, “если речь не идет об особых товарах, которые нельзя купить в любом другом месте по похожей цене”. Эта же поправка в закон узаконивает гендерную сегрегацию на публичных мероприятиях.

Бен-Гвир сообщил, что “левые не соблюдают демократию”: “Речь идет, например, о религиозном владельце типографии, который не хочет печатать листовки к гей-параду. И вдруг суд налагает на него штраф. Где личные свободы и права человека?”

Депутат Гилад Карив от “Авода” прокомментировал это так: “Хотим ли мы жить в обществе, которое уважает каждого человека, или признаем  фальшивое использование термина «демократия» Бен-Гвиром?”
 

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