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Бен-Гвир поддержал включение Либермана в чрезвычайное правительство
15.10.2023 19:34 Алина Груднева

Бен-Гвир поддержал включение Либермана в чрезвычайное правительство

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поддержал включение председателя НДИ Авигдора Либермана в чрезвычайное правительство национального единства.

Об этом он сказал в обращении к канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Между мной и Либерманом много разногласий, но я поддерживаю его включение в узкий кабинет", - сказал Бен-Гвир.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку в войне нужно единство. "Также важно, чтобы в узком кабинете необходимы те, кто постоянно призывал к ликвидации ХАМАСа", - добавил Бен-Гвир.

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