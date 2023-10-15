



Бен-Гвир поддержал включение Либермана в чрезвычайное правительство

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поддержал включение председателя НДИ Авигдора Либермана в чрезвычайное правительство национального единства.



Об этом он сказал в обращении к канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Между мной и Либерманом много разногласий, но я поддерживаю его включение в узкий кабинет", - сказал Бен-Гвир.



По его словам, это необходимо сделать, поскольку в войне нужно единство. "Также важно, чтобы в узком кабинете необходимы те, кто постоянно призывал к ликвидации ХАМАСа", - добавил Бен-Гвир.