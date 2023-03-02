Бен-Гвир поддержал офицера: "отогнал гранатой анархистов"
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир поддержал офицера, в отношение которого начато расследование из-за бросания светошумовой гранаты в демонстрантов в Тель-Авиве.
Соответствующее заявление он сделал днем, 2 марта.
"Я полностью поддерживаю офицера, который отогнал анархистских мятежников с помощью светошумовой гранаты. Моя политика такова - оказывать полную поддержку полиции", - сказал он.
Напомним, что неправительственная правозащитная организация подала жалобу на полицейского, бросившего светошумовую гранату во время беспорядков в Тель-Авиве. Позже стало известно, что МАХАШ начал расследование.
מאיר סויסה ליידיז אנד ג׳נטס— Noga Lavi (@NogaLavi) March 1, 2023
(צילם: אמיר גולדשטיין) pic.twitter.com/TP6X8N6bNz