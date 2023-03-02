



Бен-Гвир поддержал офицера: "отогнал гранатой анархистов"

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир поддержал офицера, в отношение которого начато расследование из-за бросания светошумовой гранаты в демонстрантов в Тель-Авиве.



Соответствующее заявление он сделал днем, 2 марта.



"Я полностью поддерживаю офицера, который отогнал анархистских мятежников с помощью светошумовой гранаты. Моя политика такова - оказывать полную поддержку полиции", - сказал он.



Напомним, что неправительственная правозащитная организация подала жалобу на полицейского, бросившего светошумовую гранату во время беспорядков в Тель-Авиве. Позже стало известно, что МАХАШ начал расследование.

