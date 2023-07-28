



Бен-Гвир: Пенсии предназначены для тех, кто остается в Израиле

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ответил в четверг, 27 июля, на сообщение 12 канала о том, что иностранный рабочий подал в суд на министра.



Представители Бен-Гвира сообщили, что заявителем является “саудовский рабочий, который бросил отца министра и отправился в отпуск, несмотря на возражения семьи. К несчастью, отец скончался. Суд постановил, что поведение иностранного рабочего было неправильным, но тем не менее потребовал от семьи компенсации работнику в размере ста тысяч шекелей в соответствии с трудовым законодательством”.



По их словам, после этой истории Бен-Гвир предложил закон об отказе в выплате пенсий иностранным рабочим. Это связано с тем, что иностранные рабочие обычно не остаются в Израиле, и поэтому нет реальной необходимости выплачивать им пенсию”.



“Во всяком случае, иностранные рабочие не имеют и не должны иметь никакого права на получение пенсии, так как они не остаются в Израиле. Пенсии предназначены для тех, кто остается в Израиле”.