



Бен-Гвир ответил на критику юридического советника правительства

Председатель Оцма Йегудит Итамар Бен-Гвир, назначенный на пост министра внутренней безопасности, ответил на критику со стороны

юридического советника правительства Гали Бахарев-Миара в отношении предстоящей поправки в порядок работы полиции.

По его словам, целью законопроекта является расширение прав и возможностей израильской демократии и "возвращение полиции права действовать в соответствии с волей народа".

"Мне сложно понять, как ей удалось сформировать негативную позицию всего за один день. Она позволяла Омеру Бар-Леву принимать политические решения в министерстве внутренней безопасности и прикладывать руку к каждому грабительскому и незаконному шагу, продвигаемому правительством", - сказал Бен-Гвир.