



Бен-Гвир ответил Белле Хадид: Я не буду извиняться

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ответил на комментарии в его адрес фотомодели Беллы Хадид.



“Доброе утро ненавистнице Израиля Белле Хадид”, — сказал он.



“Вчера я увидел, что вы взяли отрывок из моего интервью и распространили его на весь мир, чтобы выставить меня расистом и необразованным. Я приглашаю вас в Кирьят-Арбу, чтобы увидеть, как мы здесь живем, как каждый день здесь убивают евреев, которые никому в своей жизни не сделали ничего плохого, какие угрозы ежедневно получают моя жена и дети от террористов, живущих неподалеку”, - отметил Бен-Гвир.



Он продолжил: “Так что да, право меня и моих соотечественников-евреев путешествовать и безопасно возвращаться домой по дорогам Иудеи и Самарии перевешивает права террористов, которые бросают в нас камни и убивают нас. Я не извиняюсь и не отрекаюсь от [своих заявлений], и я повторю их еще 1000 раз”.



