Бен-Гвир отправился на встречу с Нетаняигу
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир отправился на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Из встреча состоится после того, как Бен-Гвир сказал, что, процесс правовой реформы остановят, "Оцма Йегудит" выйдет из правительства.
Источник, близкий к министру внутренней безопасности, сообщил, что Бен-Гвир "рассматривает возможность" выхода из правительства, поскольку ожидается, что Нетаниягу заморозит законодательный процесс.
Между тем, "Оцма Йегудит" предупреждает, что это, вероятно, приведет к свержению нынешнего правительства.