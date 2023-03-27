Новости » Политика
Бен-Гвир отправился на встречу с Нетаняигу
27.03.2023 14:03 Алина Груднева

Бен-Гвир отправился на встречу с Нетаняигу

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир отправился на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Из встреча состоится после того, как Бен-Гвир сказал, что, процесс правовой реформы остановят, "Оцма Йегудит" выйдет из правительства.

Источник, близкий к министру внутренней безопасности, сообщил, что Бен-Гвир "рассматривает возможность" выхода из правительства, поскольку ожидается, что Нетаниягу заморозит законодательный процесс.

Между тем, "Оцма Йегудит" предупреждает, что это, вероятно, приведет к свержению нынешнего правительства.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы