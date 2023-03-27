



Бен-Гвир отправился на встречу с Нетаняигу

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир отправился на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Из встреча состоится после того, как Бен-Гвир сказал, что, процесс правовой реформы остановят, "Оцма Йегудит" выйдет из правительства.



Источник, близкий к министру внутренней безопасности, сообщил, что Бен-Гвир "рассматривает возможность" выхода из правительства, поскольку ожидается, что Нетаниягу заморозит законодательный процесс.



Между тем, "Оцма Йегудит" предупреждает, что это, вероятно, приведет к свержению нынешнего правительства.

