



Бен-Гвир отменил запланированную в Тель-Авиве молитву

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отменил запланированную молитву на площади Дизенгоф в Тель-Авиве, которую собирался провести в знак протеста против активистов, сорвавших мероприятие в Йом Кипур.



По данным 13-го канала израильского ТВ, такое решение он принял после того, как "Силы Каплан" перенесли свой митинг площади Габима.



По словам министра, необходимость в проведении молитвы 28 сентября "отпала".



"Я рад, что левые поняли, что в центре Тель-Авива нет места антисемитизму. У нас есть одно еврейское государство, где евреи всегда смогут молиться в общественных местах, когда захотят и где угодно", - сказал Бен-Гвир.