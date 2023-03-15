



Бен-Гвир отменил местную программу Американского еврейского комитета The Joint

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отменил кампанию по борьбе с преступностью в нескольких арабских городах, поскольку проект находится в ведении Американского еврейского объединенного распределительного комитета, который он назвал “левой организацией”.



The Joint – крупнейшее еврейское агентство по оказанию помощи в мире, которое уже более 100 лет финансирует крупные проекты по оказанию помощи, спасению и социальному обеспечению в Израиле и во всем мире.



Бен-Гвир сделал это заявление на недавней встрече, когда было решено, что его министерство больше не будет финансировать или сотрудничать с проектом, получившим название “Остановить кровотечение”.



В заявлении Министерства национальной безопасности, отвечающем на отчет, говорится, что проект был отменен, поскольку The Joint не предоставил требуемых полугодовых отчетов о своей деятельности в течение полутора лет.