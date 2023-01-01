



Бен-Гвир: открою офис в Беэр-Шеве и остановлю беззаконие



Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир откроет офис в Беэр-Шеве - в дополнение к офисам в Иерусалиме и Тель-Авиве, сообщает "Исраэль Хайом".



Это первое решение, принятое министром на его новом посту. Бен-Гвир, как представляется, решил серьезно заняться восстановлением израильского суверенитета в Негеве.



"При всем уважении к офису в Тель-Авиве, Негев - это мое место назначения", - заявил министр в своем офисе на этой неделе. "Я намерен жить там по несколько дней, чтобы внимательно следить за работой южного округа".