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Бен-Гвир: открою офис в Беэр-Шеве и остановлю беззаконие
01.01.2023 10:32 Аркадий Бочаровский

Бен-Гвир: открою офис в Беэр-Шеве и остановлю беззаконие

 
Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир откроет офис в Беэр-Шеве - в дополнение к офисам в Иерусалиме и Тель-Авиве, сообщает "Исраэль Хайом".  

Это первое решение, принятое министром на его новом посту. Бен-Гвир, как представляется, решил серьезно заняться восстановлением израильского суверенитета в Негеве.

"При всем уважении к офису в Тель-Авиве, Негев - это мое место назначения", - заявил министр в своем офисе на этой неделе. "Я намерен жить там по несколько дней, чтобы внимательно следить за работой южного округа".

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