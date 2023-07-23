



Бен-Гвир отказался отправить к Галанту старшего командира для обсуждения насилия

Обостряя продолжающуюся размолвку с министром обороны Йоавом Галантом, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в субботу отказался направить старшего командира полиции на запланированное обсуждение насилия со стороны поселенцев в Иудее и Самарии.



Об этом написали в субботу несколько ивритских СМИ со ссылкой на источники из офиса Бен-Гвира.



Галант должен был провести в понедельник встречу, посвященную “насилию со стороны поселенцев в Иудее и Самарии”. В канцелярии министра обороны опровергли эту тему встречи, заявив, что речь идет в целом о преступлениях на национальной почве.



Сообщается, что Галант попросил Бен-Гвира прислать на встречу командующего израильской полицией в Иудее и Самарии генерал-майора Узи Леви, но тот отказался.



Как сообащается, соратники Бен-Гвира по партии “Оцма Иегудит” заявили, что проведение такой встречи во время волны палестинских террористических атак было “преувеличенным и непропорциональным”, и что Галант отправляет только офицеров более низкого ранга для обсуждения палестинского терроризма.



"Не может быть, чтобы в дискуссиях об арабском терроре Галант посылал своего представителя в звании майора, и чтобы Галант просил послать генерал-майора на дискуссию, которая проводится исключительно из-за давления левых", - цитируют их слова СМИ.



Сообщается, что Бен-Гвир предложил прислать своего начальника штаба Шанамеля Дорфмана.



Офис Галант раскритиковал Бен-Гвира, пишет The Times of Israel.



“Утверждение, что речь идет о «насилии со стороны поселенцев», является полной ложью. Это обсуждение того, как органы безопасности должны бороться с националистически мотивированными преступлениями”, — говорится в сообщении.



В офисе Галанта добавили, что “сожалеют о том, что министр Бен-Гвир наносит ущерб усилиям по борьбе с экстремистским насилием” в Иудее и Самарии.

Галант неоднократно спорил с Бен-Гвиром с тех пор, как было сформировано нынешнее правительство.



Последняя стычка произошла ранее на этой неделе , когда двое, как сообщается, обменялись колкостями во время заседания кабинета министров по поводу требования Бен-Гвира предоставить его министерству право издавать ордера на административное задержание. Согласно сообщению 12 канала, во время ссоры Бен-Гвир, бывший осужденный за терроризм, похвастался Галанту своим личным опытом административного задержания.



“Я знаю [этот вопрос] в 1000 раз лучше вас, я был подвергнут административному задержанию”, — сказал он.



Галлант, как сообщается, ответил на это: "Тот факт, что вы сделали карьеру на подобных акциях и благодаря этому попали в Кнессет, не делает вас экспертом по административным задержаниям".



